Актриса Галина Бокашевская объяснила внезапную смерть Сергея Колесникова

Актриса Галина Бокашевская раскрыла причину внезапной смерти коллеги и товарища Сергея Колесникова. По ее мнению, инсульт настиг артиста из-за его чувствительности.
Бокашевская отметила, что актер «принимал все близко к сердцу», поэтому легче всего жить «людям-страусам». Они не обращают особого внимания на то, что происходит в мире, рассказала актриса.
«Сережа был не таким, как они. Очень жаль, что хорошие люди уходят», — призналась она в беседе с «МК».
Также Бокашевская раскрыла подробности отношений с Колесниковым. Как отметила артистка, она знала его со школы и считала «замечательным другом с прекрасным чувством юмора».
Напомним, что Колесников скончался в возрасте 68 лет. Причиной смерти актера стал инсульт. Артиста похоронят 2 мая на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил его сын Иван.