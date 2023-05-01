Петербуржцы вынуждены искать альтернативные маршруты по утрам из-за закрытия станции «Василеостровская»

Режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге изменится со 2 мая из-за ремонта эскалатора.
По рабочим дням с 08:00 до 10:30 вход на станцию будет закрыт. Кроме того, он будет органичен с 16:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».
Ограничения будут действовать до 17 сентября 2023 года. Горожан также предупредили о возможных изменениях интервала времени закрытия входа. Они будут зависеть от фактического пассажиропотока. Жителям рекомендовали заранее планировать маршрут с учетом ограничений.
Помимо этого, в метро Северной столицы ограничили вход в вестибюль станции «Выборгская» с 20 апреля. Эта мера, также введенная из-за ремонта эскалатора, будет действовать 2,5 месяца.
Местные жители отмечают, что петербургская подземка не справляется с наплывом пассажиров в часы пик. При этом они неоднократно призывали губернатора Александра Беглова увеличить темпы открытия новых станций метро.