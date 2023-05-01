Россия активно развивалась после распада Советского Союза, чтобы сформировать многополярный мир. К такому выводу пришли авторы Al Ittihad.
По мнению обозревателей, Москва желает покончить с американской гегемонией раз и навсегда. Сегодня РФ взяла курс на восстановление былого статуса мировой державы, что вынуждает Вашингтон возвращаться к политике сдерживания и участвовать в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке, сказано в статье.
Ранее западными журналистами были названы пять главных ошибок действующего президента США Джо Байдена, которые могут обернуться для страны потерянным десятилетием. Об этом пишет «360» со ссылкой на материал 19FortyFive.