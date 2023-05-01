Al Ittihad: Россия рушит гегемонию США ради многополярного мира

По мнению обозревателей, Москва желает покончить с американской гегемонией раз и навсегда. Сегодня РФ взяла курс на восстановление былого статуса мировой державы, что вынуждает Вашингтон возвращаться к политике сдерживания и участвовать в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке, сказано в статье.