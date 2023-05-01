Эрдоган раскрыл название нового турецкого истребителя на презентации в Анкаре

Презентация нового турецкого истребителя пятого поколения, разработанного в рамках государственной программы Milli Muharip Ucak, состоялась на авиабазе вблизи Анкары.
Мероприятие посетил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган. В своем выступлении он впервые озвучил название самолета — Kaan. Рабочим названием машины было TF-X.
«Сегодня исторический день для нашей оборонной промышленности и авиации. За последние месяцы мы испытали моменты большой гордости за нашу оборонку», — сказал президент.
На презентации Kaan выехал к публике на собственных двигателях. Его сопровождал учебно-боевой самолет Hurjet.