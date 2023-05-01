«Предлагаю вывесить объявление на «Авито»»: Пригожин провел короткую экскурсию по соледарским складам

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провел экскурсию по соледарским складам с оружием. Предприниматель заявил, что с его помощью можно вооружить миллионную армию.
Рассуждая о тяжелой ситуации с поставкой артиллерийских боеприпасов для «оркестра», он с предложил вывесить на «Авито» объявление об обмене нового оружия на снаряды для ближнего боя. Видео с Пригожиным опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Я уже всем рассказал, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек. У нас в Белгородской области бегают ДРГ, Брянская и Курская визжат, ополчение надо вооружать. Нам это, что, не нужно никому? Надо оставить это здесь, чтобы дальше сгнило? Я всем написал кому только мог. Никому это неинтересно», — сказал Пригожин.
«Музыкантам» требуется 300 тонн боеприпасов в сутки — это всего десять загруженных контейнеров, отметил бизнесмен.
«Предлагаю вывесить объявление на "Авито": меняю вооружение на армию в миллион человек на боеприпасы артиллерийские для ближнего боя 300 тонн в сутки», — заявил основатель «оркестра».
Сейчас подразделения ЧВК «Вагнер» получают лишь треть от необходимого количества снарядов, то есть 3 килограмма на бойца из условной 30-тысячной группировки. Именно столько съедает в день взрослый мужик, резюмировал Пригожин.