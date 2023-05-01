«Предлагаю вывесить объявление на «Авито»»: Пригожин провел короткую экскурсию по соледарским складам

Рассуждая о тяжелой ситуации с поставкой артиллерийских боеприпасов для «оркестра», он с предложил вывесить на «Авито» объявление об обмене нового оружия на снаряды для ближнего боя. Видео с Пригожиным опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».