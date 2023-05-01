В Сети появилось видео уничтожения штурмового отряда ВСУ в районе Авдеевки

В Сети было опубликовано видео боевой работы российских артиллеристов в районе Авдеевки. Отмечается, что ВС РФ пресекли попытки противника отбить ранее оставленные им позиции. По штурмовому отряду ВСУ был открыт артиллерийский огонь.