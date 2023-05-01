В Сети появилось видео уничтожения штурмового отряда ВСУ в районе Авдеевки

Украинские войска продолжают нести серьезные потери в ходе боестолкновений с российской армией в Донбассе.
В Сети было опубликовано видео боевой работы российских артиллеристов в районе Авдеевки. Отмечается, что ВС РФ пресекли попытки противника отбить ранее оставленные им позиции. По штурмовому отряду ВСУ был открыт артиллерийский огонь.
По имеющейся информации, после нескольких высокоточных ударов отряд украинской армии был полностью уничтожен.
Ранее стало известно, что за минувшие 24 часа ВС РФ ликвидировали до 330 украинских националистов на Донецком направлении.