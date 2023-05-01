Аналитики спрогнозировали проблемы с заполнением ПХГ в Европе зимой

Европейский регион может начать испытывать сложности с заполнением подземных хранилищ газа (ПХГ) в будущем отопительном сезоне. Таким мнением аналитиков делится «Российская газета».
Так, теплая зима помогла Евросоюзу завершить отопительный сезон с максимально возможными запасами газа в 56%. По словам начальника управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрия Александрова, европейские страны вполне могут успеть подготовиться к холодам, но риски все равно остаются.
Александров добавил, что экспорт трубопроводного газа из России в ЕС в текущем году будет сокращен. К тому же Евросоюз хочет запретить закупку СПГ из РФ, хотя поставщики из США стали меньше интересоваться продажами топлива в регион. Рост спроса на СПГ со стороны КНР также может негативно повлиять на заполненность европейских ПХГ, отметил Александров.