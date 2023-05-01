Путин проведет онлайн-совещание с членами кабмина 2 мая

Российский лидер Владимир Путин в скором времени намерен провести совещание с членами кабинета министров страны. Соответствующие сведения обнародовала пресс-служба Кремля.
По информации Администрации президента России, мероприятие состоится 2 мая в онлайн-формате.
«Основной темой станут вопросы развития туристической отрасли», — рассказали в Кремле.
Официальная Москва уточнила, что с докладами на этом совещании выступят замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко, глава минэкономразвития Максим Решетников и другие министры.