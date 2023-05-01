Посольство Анкары в Москве: турки голосуют в России на четырех избирательных участках

Диппредставительство Анкары в Москве заявило, что граждане Турции голосуют на четырех избирательных участках, расположенных на российской территории.
Об этом в консульстве рассказали в процессе общения с корреспондентом РИА Новости. Турейкий посол в Москве Мехмет Самсар уже отдал свой голос 29 апреля, указали в ведомстве.
«Граждане Турции, проживающие в России, смогут проголосовать в посольстве Турции в Москве, в генеральных консульствах Турции в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске», — отметили в турецком консульстве.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах 14 мая. Об этом писал телеканал «360».