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WSJ: Украина остается зависимой от поставок оружия из западных стран

Армия
WSJ: Украина остается зависимой от поставок оружия из западных стран

Украина по-прежнему зависит от поставок оружия Запада, несмотря на то, что госконцерн «Укроборонпром» в предыдущем году в восемь раз увеличил поставки оружия по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

При этом некоторые образцы вооружения украинского производства, например, беспилотники зависят от зарубежных комплектующих, которые тяжело достать из-за растущего спроса.

«Способность Украины воевать как сегодня, так и в будущем по-прежнему в значительной степени зависит от оружия, поставляемого Западом», — говорится в статье.

Также подчеркивается, что после начала спецоперации ВС РФ «Укроборонпром» был переведен на круглосуточный режим работы, семь дней в неделю, однако и этого недостаточно.

#укроборонпром #Украина #запад