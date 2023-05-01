«Явное обострение». Иран жестко отомстил США за инцидент с нефтяным танкером

Характерно, что среди экипажа американцев нет – на танкере работали граждане Индии и один россиянин – переговоры о его возвращении ведут дипломаты. О реакции Китая пока ничего не известно, но сам Тегеран очень быстро и эффективно отреагировал на морской разбой, считает экс-депутат Госдумы и директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.