«Явное обострение». Иран жестко отомстил США за инцидент с нефтяным танкером

Иранская морская пехота 27 апреля арестовала нефтяной танкер Advantage Sweet с кувейтской нефтью для США – судно направлялось в Техас, сообщает издание Минобороны США Stars and Stripes. Это стало ответом Ирана на провокационные действия Штатов – политологи призывают власти РФ действовать так же радикально.
Тегеран утверждает, что танкер арестован после столкновения с иранским рыболовным судном, но в МО США информацию не подтверждают. Вероятно, арест стал закономерным ответом на аналогичное задержание американцами танкера с иранской нефтью, следовавшего в Китай.
За несколько дней до инцидента американские военные захватили и «перенаправили» в США танкер Suez Rajan с иранской нефтью, купленной Китаем. Это и могло спровоцировать ответ Ирана, отмечается в статье Stars and Stripes.
Характерно, что среди экипажа американцев нет – на танкере работали граждане Индии и один россиянин – переговоры о его возвращении ведут дипломаты. О реакции Китая пока ничего не известно, но сам Тегеран очень быстро и эффективно отреагировал на морской разбой, считает экс-депутат Госдумы и директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.
«В следующий раз американцы хорошенько подумают, следует ли "перенаправлять" иранские танкеры. Это еще и пример для России, как надо отвечать на агрессивные действия США, — только жестким силовым путем», – заявила Панина в Telegram.
Примечательно, что арест судна санкционирован иранским судом – ранее страна уже отвечала подобными мерами на захват своих танкеров. Политолог Юрий Баранчик считает, что действия Ирана «вызывают уважение».
«Вот как действует в подобных случаях Иран – берет и спокойно арестовывает (о, не мыслимое! для многих наших мидовцев) танкер с нефтью для США», – отметил эксперт в Telegram.
Политолог Марат Баширов считает произошедшее «явным обострением» и указывает, что Пентагон начал снаряжать американские истребители антибункерными бомбами на военных базах в Европе – это может указывать на подготовку американо-израильской коалиции к военным действиям против Ирана.
«Зачем им такие бомбы? Похоже, что Израиль допилил дедушку Байдена и цель не Хезболла или Хамас в Ливане. А военные объекты в Иране», – подчеркнул Баширов в Telegram.
Ранее сообщалось, что Иран включил в санкционный список Великобританию и Евросоюз за поддержку терроризма. Подробнее – в нашей статье.