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360kuai: инициатива Лаврова помогла России добиться трех целей в ООН

Политика
360kuai: инициатива Лаврова помогла России добиться трех целей в ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал одно любопытное предложение, тем самым достигнув трех целей в Организации Объединенных Наций. К такому выводу пришли аналитики издания 360kuai.

Генсек ООН Антониу Гутерреш неоднократно выказывал свою симпатию США, за что поплатился, утверждают китайские эксперты. Например, политик заявил о важности доллара, когда юань стал популярной валютой для международных расчетов.

Подобная выходка Гутерреша не прошла бесследно. Лавров во время выступления на заседании СБ ООН в Нью-Йорке предложил уплату членских взносов в китайских юанях.

Российский министр одним выстрелом убил нескольких зайцев. Так он проучил Гутерреша за раболепие перед США, задал старт процессу дедолларизации и проявил уважение к Китаю.

«Шаг российского правительства выражает недовольство действиями ООН и конкретно Гутерреша, который проявляет все большую благосклонность в отношении Соединенных Штатов», — цитирует китайских экспертов «ПолитРоссия».

Ранее телеканал «360» сообщил, что Лавров назвал провальными попытки западных стран изолировать Россию.

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