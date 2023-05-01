Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал одно любопытное предложение, тем самым достигнув трех целей в Организации Объединенных Наций. К такому выводу пришли аналитики издания 360kuai.
Генсек ООН Антониу Гутерреш неоднократно выказывал свою симпатию США, за что поплатился, утверждают китайские эксперты. Например, политик заявил о важности доллара, когда юань стал популярной валютой для международных расчетов.
Подобная выходка Гутерреша не прошла бесследно. Лавров во время выступления на заседании СБ ООН в Нью-Йорке предложил уплату членских взносов в китайских юанях.
Российский министр одним выстрелом убил нескольких зайцев. Так он проучил Гутерреша за раболепие перед США, задал старт процессу дедолларизации и проявил уважение к Китаю.
«Шаг российского правительства выражает недовольство действиями ООН и конкретно Гутерреша, который проявляет все большую благосклонность в отношении Соединенных Штатов», — цитирует китайских экспертов «ПолитРоссия».
Ранее телеканал «360» сообщил, что Лавров назвал провальными попытки западных стран изолировать Россию.