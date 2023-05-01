Взрыв прогремел перед кортежем с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевевым

Взрывное устройство сработало на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на МВД страны.
Несколько автомобилей, в одном из которых находился Гешев, ехали по трассе между Софией и городом Самоков, когда перед одной из машин раздался «очень сильный взрыв».
После инцидента был создан специальный штаб с участием всех силовых служб. Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев во вторник встретится с премьер-министром Гылыбом Доневым. По итогам совещания будут приняты соответствующие меры.