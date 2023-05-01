Губернатор Богомаз назвал сроки восстановления железнодорожного сообщения под Брянском

Помимо этого, власти организовали дополнительные автобусные маршруты, чтобы местные жители могли добраться из Унечи на железнодорожную станцию «Почеп» и обратно. От ж/д станции «Унеча» автобусы будут отправляться в 19.00, 20.00, 00.00, а с ж/д станции «Почеп» — в 20.00, 21.00, 01.00.