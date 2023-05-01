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Губернатор Богомаз назвал сроки восстановления железнодорожного сообщения под Брянском

Региональная политика
Губернатор Богомаз назвал сроки восстановления железнодорожного сообщения под Брянском

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что железнодорожное сообщение на направлении «Унеча», где ранее локомотив грузового состава сошел с рельсов из-за сработавшего на путях взрывного устройства, будет восстановлено к утру. Об этом глава региона написал в Telegram-канале.

По словам Богомаза, выехавшего на место происшествия, в Унече был организован оперативный штаб, который возглавили начальник Главного управления МЧС по Брянской области Вадим Уваркин и замглавы Московской железной дороги Марат Шайдуллин.

Спасателям удалось полностью локализовать пожар. В зоне ЧП продолжают работать работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы, добавил управленец.

«В результате происшествия с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет. <...> К утру железнодорожное сообщение на направлении "Унеча" будет восстановлено», — написал губернатор.

Помимо этого, власти организовали дополнительные автобусные маршруты, чтобы местные жители могли добраться из Унечи на железнодорожную станцию «Почеп» и обратно. От ж/д станции «Унеча» автобусы будут отправляться в 19.00, 20.00, 00.00, а с ж/д станции «Почеп» — в 20.00, 21.00, 01.00.

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