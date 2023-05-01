Губернатор Богомаз назвал сроки восстановления железнодорожного сообщения под Брянском

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что железнодорожное сообщение на направлении «Унеча», где ранее локомотив грузового состава сошел с рельсов из-за сработавшего на путях взрывного устройства, будет восстановлено к утру. Об этом глава региона написал в Telegram-канале.
По словам Богомаза, выехавшего на место происшествия, в Унече был организован оперативный штаб, который возглавили начальник Главного управления МЧС по Брянской области Вадим Уваркин и замглавы Московской железной дороги Марат Шайдуллин.
Спасателям удалось полностью локализовать пожар. В зоне ЧП продолжают работать работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы, добавил управленец.
«В результате происшествия с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет. <...> К утру железнодорожное сообщение на направлении "Унеча" будет восстановлено», — написал губернатор.
Помимо этого, власти организовали дополнительные автобусные маршруты, чтобы местные жители могли добраться из Унечи на железнодорожную станцию «Почеп» и обратно. От ж/д станции «Унеча» автобусы будут отправляться в 19.00, 20.00, 00.00, а с ж/д станции «Почеп» — в 20.00, 21.00, 01.00.