Bloomberg: Варшава установила запрет на импорт зерна из Украины ради голосов избирателей

Польша ввела запрет на импорт украинского зерна на фоне приближающихся парламентских выборов. К такому выводу пришли авторы Bloomberg.
По мнению обозревателей, правящая партия «Право и справедливость» пошла на такой риск, чтобы сохранить лояльность граждан в преддверии голосования. Лидер политсилы Ярослав Качиньский отметил, что «жесткое решение» Варшавы в конечном счете сыграет на руку Украине.
«Не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис и власть перешла в руки тем, кто полностью изменит политику поддержки Киева», — подчеркнул он.
Ранее Еврокомиссия договорилась с пятью странами об ограничении экспорта зерна с Украины. Подробности передает «360».