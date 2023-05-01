Bloomberg: Варшава установила запрет на импорт зерна из Украины ради голосов избирателей

По мнению обозревателей, правящая партия «Право и справедливость» пошла на такой риск, чтобы сохранить лояльность граждан в преддверии голосования. Лидер политсилы Ярослав Качиньский отметил, что «жесткое решение» Варшавы в конечном счете сыграет на руку Украине.