Командование ВСУ завершило переброску подразделений из центральных регионов Украины в подконтрольную Киеву часть Запорожской области.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По имеющейся информации, речь идет о переброске 116-й, 118-й и 46-й бригад украинской армии на Запорожское направление.
«Сейчас они рассредоточиваются», — сообщил Рогов.
Он добавил, что в результате ночного авианалета ВКС РФ в Павлодаре были уничтожены предназначенные для подразделений ВСУ на этом участке фронта боеприпасы.