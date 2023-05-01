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Рогов: ВСУ перебросили в Запорожскую область подразделения из центральной части Украины

Армия
Рогов: ВСУ перебросили в Запорожскую область подразделения из центральной части Украины

Командование ВСУ завершило переброску подразделений из центральных регионов Украины в подконтрольную Киеву часть Запорожской области.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По имеющейся информации, речь идет о переброске 116-й, 118-й и 46-й бригад украинской армии на Запорожское направление.

«Сейчас они рассредоточиваются», — сообщил Рогов.

Он добавил, что в результате ночного авианалета ВКС РФ в Павлодаре были уничтожены предназначенные для подразделений ВСУ на этом участке фронта боеприпасы.

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