AFP: сторонники независимости одержали верх на выборах во Французской Полинезии

Парламентские выборы во Французской Полинезии завершились победой сторонников независимости. Об этом сообщили в Agence France-Presse.
По данным журналистов, верх одержала партия «Тавини Уираатира», члены которой ранее заявляли о намерении провести референдум о самоопределении. Второе место на выборах заняла «Тапура Уираатира», возглавляемая бывшим президентом островного сообщества Эдуаром Фричем.
В AFP подчеркнули, что сторонники независимости получат 38 мест в парламенте из 57. Партия будет обладать большинством на протяжении пяти лет. Своего кандидата на пост главы правительства «Тавини Уираатира» должна представить 10 мая, уточнили авторы.