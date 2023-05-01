Пригожин лично поздравил освободившего Соледар бойца ЧВК «Вагнер» Лотоса с днем рождения

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил одного из «музыкантов» с позывным Лотос с днем рождения. Соответствующее видеообращение он записал из освобожденного Соледара.
Бизнесмен подчеркнул, что сегодня имеется три повода для праздника. В первую очередь — это Первомай, в связи с чем он поздравил всех россиян. Во-вторых, ЧВК «Вагнер» отмечает день рождения.
«И третье — это день рождения Лотоса, который Соледар и брал. Поэтому мы Лотоса все вместе поздравляем!» — заявил Пригожин в видеоролике, который опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Напоследок создатель «оркестра» добавил, что если ЧВК «Вагнер» суждено пережить день смерти, то он наступит не от рук украинских военных или солдат НАТО. По словам Пригожина, вина будет лежать на «внутренних подонках-бюрократах».