Штат Нью-Йорк лишится газа и перейдет на электричество

Штат Нью-Йорк будет первым американским регионом, где властями будет введен запрет на использование природного газа в новых домах, сообщает Washington Post.
Руководство штата в скором времени должно закрепить запрет на подключение новых домов к газовой инфраструктуре на законодательном уровне. Местные власти хотят перевести новостройки на электричество, уменьшив таким образом объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов.
Примечательно, что не во всех штатах страны следуют по такому же пути. В городе Беркли в штате Калифорния с 2019 года действовал локальный аналогичный запрет, однако по решению апелляционного суда он был снят.