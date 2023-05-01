Журналист Владимир Познер отметил вклад Вячеслава Зайцева в российскую культуру

Художник-модельер, живописец и график Вячеслав Зайцев стал основоположником моды в Советском Союзе и России. Такое мнение высказал журналист, а также теле- и радиоведущий Владимир Познер.
Говоря о вкладе Зайцева в индустрию, Познер заявил, что благодаря усилиям заслуженного художника России и зародилось понятие моды в стране. До того, по словам журналиста, это считалось «никому не нужной придумкой».
«Когда еще представление о моде не было никакого, и более того — это считалось буржуазной какой-то, никому не нужной придумкой», — цитирует его телеканал «Звезда».
Зайцев ушел из жизни 30 апреля. Художник-модельер скончался на 86-м году жизни в больнице в Щелково, куда его доставили с внутренним кровотечением.