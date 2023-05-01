Перебои с подачей воды и электричества начались в Киеве 1 мая

Перебои с электро- и водоснабжением зафиксированы сразу в нескольких районах Киева в понедельник, 1 мая.
Специалистам пришлось снизить давление в водопроводной сети из-за повреждения одной из насосных станций города. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Ориентировочное время ликвидации повреждения составит одни сутки», — говорится в сообщении Киевской городской администрации.
Свет также отсутствует в Одессе. Электросети повреждены и в Днепропетровской области, где ночью произошли взрывы. В компании «Укрэнерго» пока никак не прокомментировали проблемы со светом и водой, пишет ТАСС.