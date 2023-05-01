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«Мои поздравления с 1 Мая»: Пригожин записал видеообращение к Зеленскому из Соледара

Общество
«Мои поздравления с 1 Мая»: Пригожин записал видеообращение к Зеленскому из Соледара

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он поздравил его с Международным днем солидарности трудящихся.

Видеозапись была опубликована пресс-службой компании «Конкорд». В своем обращении Пригожин заявил, что находится в Соледаре. Основатель «оркестра» поздравил главу украинского государства с Днем труда, а также попросил его передать эти поздравления командующему сухопутными войсками Украины генерал-полковнику Александру Сырскому.

«Из города Соледар, в Международный день солидарности трудящихся, говорю вам мои поздравления с 1 Мая и на фоне завода: "Мир! Труд! Май!"» — заявил Пригожин.

Создатель ЧВК «Вагнер» ранее дал интервью военному корреспонденту, создателю проекта WarGonzo Семену Пегову. В рамках беседы Евгений Пригожин рассказал о «снарядном голоде» в ЧВК «Вагнер», контрнаступлении ВСУ, а также о предательстве России со стороны высших должностных лиц.

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