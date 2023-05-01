«Мои поздравления с 1 Мая»: Пригожин записал видеообращение к Зеленскому из Соледара

Видеозапись была опубликована пресс-службой компании «Конкорд». В своем обращении Пригожин заявил, что находится в Соледаре. Основатель «оркестра» поздравил главу украинского государства с Днем труда, а также попросил его передать эти поздравления командующему сухопутными войсками Украины генерал-полковнику Александру Сырскому.