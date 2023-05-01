Читатели Daily Mail устроили Трасс взбучку после скандала вокруг вечеринок в поместье Чевенинг

Бывший председатель Правительства Великобритании Лиз Трасс подверглась критике после скандала, разгоревшегося из-за ее вечеринок в поместье Чевенинг. Читатели газеты Daily Mail напомнили премьеру о кризисе, в который она вогнала страну за 45 дней пребывания у власти.
Трасс выписали счет на 15 тысяч фунтов стерлингов из-за пропажи халатов и тапочек, а также за еду и напитки после вечеринок в поместье по случаю вступления на пост премьера. Пользователи назвали этот инцидент позорным.
«Уверен, что она может позволить себе это из 40 с лишним тысяч пенсий, которые она получит за то, что была премьер-министром в течение миллисекунды», — написал один из читателей.
«Почему пропали вещи, Лиз?» — поинтересовался другой.
Ранее телеканал «360» сообщил, что парламент британии инициировал расследование в отношении нынешнего премьера Риши Сунака. Оно касается правил о необходимости декларирования своих интересов.