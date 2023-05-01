В Китае пять человек погибли при взрыве на объекте химической корпорации Sinochem

На объекте по производству раствора перекиси водорода возник пожар, который привел к взрыву. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие, сообщают местные СМИ.
Согласно отчету администрации новой зоны индустриального развития "Ляочэн", в которой расположена химическая корпорация Sinochem, пять человек погибли, один получил травмы. Также один человек считается пропавшим без вести.
В настоящее время экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию, а местная полиция расследует обстоятельства и причины произошедшего.