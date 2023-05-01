Российские военные нейтрализовали четыре группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные пресекли активность четырех диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
По его словам, нейтрализованы диверсанты из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Кроме того, у населенных пунктов Каменка, Кисловка и Стельмаховка сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о ликвидации порядка 330 украинских солдат, а также гаубицы, танка и четырех бронемашин ВСУ в боях на Донецком направлении.