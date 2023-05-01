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Российские военные нейтрализовали четыре группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении

Армия
Российские военные нейтрализовали четыре группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные пресекли активность четырех диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, нейтрализованы диверсанты из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Кроме того, у населенных пунктов Каменка, Кисловка и Стельмаховка сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о ликвидации порядка 330 украинских солдат, а также гаубицы, танка и четырех бронемашин ВСУ в боях на Донецком направлении.

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