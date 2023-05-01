Российские военные нейтрализовали четыре группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении

По его словам, нейтрализованы диверсанты из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Кроме того, у населенных пунктов Каменка, Кисловка и Стельмаховка сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.