МИД Южной Кореи: замминистра иностранных дел Чан Хо Чжин не планирует посещать Россию

Слухи о предстоящем визите дипломата распространила местная пресса. Уточнялось, якобы экс-посол прибудет в Москву с целью попрощаться с российскими коллегами. Впрочем, подчеркнули в ведомстве, озвученная СМИ информация не соответствует действительности.