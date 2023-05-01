МИД Южной Кореи: замминистра иностранных дел Чан Хо Чжин не планирует посещать Россию

Замглавы МИД Южной Кореи Чан Хо Чжин не планирует посещать Россию. Об этом заявили в министерстве иностранных дел восточноазиатского государства.
Слухи о предстоящем визите дипломата распространила местная пресса. Уточнялось, якобы экс-посол прибудет в Москву с целью попрощаться с российскими коллегами. Впрочем, подчеркнули в ведомстве, озвученная СМИ информация не соответствует действительности.
«Это сообщение неверное», — добавили в МИД.
Ранее Сеул допустил отправку вооружения Украине. Предостеречь южнокорейские власти от ошибки вызвался МИД РФ, сообщил телеканал «360».