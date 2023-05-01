Jiji: лидеры Японии, США и Южной Кореи планируют встретиться в Хиросиме в рамках саммита G7

Председатель Правительства Японии Фумио Кисида собирается провести переговоры с американским и южнокорейским президентами Джо Байденом и Юн Сок Елем в Хиросиме в рамках саммита G7, запланированного на вторую половину мая. Об этом информирует агентство Jiji со ссылкой на источники.
Стороны планируют обсудить ряд вопросов, касающихся трехсторонних отношений, ракетно-ядерной программы КНДР и обстановки в Тайваньском проливе. Кисида, Байден и Юн Сок Ель встречались в подобном формате в ноябре прошлого года в Камбодже.
Ранее телеканал «360» сообщил, что американский лидер, помимо саммита в Японии 19–21 мая, отправится в Сидней, где 24 мая пройдет заседание Четырехстороннего диалога по безопасности.