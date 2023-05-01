Минобороны России объявило о запуске канала Дон-Донбасс в тестовом режиме

Представители ведомства подчеркнули, что канал был возведен в рекордные сроки — за четыре месяца. Участие в строительных работах принимали сразу несколько российских предприятий. В понедельник, 1 мая, в канал совершен первый пуск воды из реки Дон, передает РИА Новости.