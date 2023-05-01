Боеприпасы с обедненным ураном могли храниться на уничтоженных складах ВСУ в Павлограде

Главной целью ракетных ударов ВС РФ по складам противника в Павлограде могли быть боеприпасы с обедненным ураном. Об этом пишет «Военное обозрение».
Военные эксперты и аналитики Украины обсуждают в Сети ночной авиаудар российских военных, отмечается, что Вооруженным силам Украины нанесен значительный ущерб. Причем большую часть уничтоженных снарядов поставил Киеву Запад.
В частности, Великобритания отправила боеприпасы, военные эксперты убеждены, что главной целью российских военных могли быть снаряды с обедненным ураном.
Ранее Организация Объединенных Наций высказывала опасения из-за поставок Киеву подобных боеприпасов. По словам пресс-секретаря ООН Фархан Хака, вопрос об ответственности за использование подобного оружия нужно поставить перед Лондоном.