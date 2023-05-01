С Новым Годом!

ВСУ потеряли расчет самоходки «Акация» в боях на Херсонском направлении

Армия
ВСУ потеряли расчет самоходки «Акация» в боях на Херсонском направлении

Российские военные минувшей ночью нанесли удар по огневым позициям артиллеристов ВСУ в Херсонской области, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя местных экстренных служб.

Согласно обнародованным данным, украинские националисты располагались у населенного пункта Молодежное. В результате удалось уничтожить самоходку 2С3 «Акация» с боекомплектом и экипажем в количестве пяти солдат.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали об уничтожении объектов оборонной промышленности Украины ударом высокоточного ракетного вооружения.

#вс рф #всу #спецоперация #херсон