Sunday Times: власти ЮАР настаивают на онлайн-участии Путина в саммите БРИКС

Ранее непризнанный в Москве Гаагский суд выдал ордер на «арест» лидера российского государства. По мнению авторов издания, это ставит палки в колеса возможного визита Путина в ЮАР. В связи с этим власти республики настаивают на онлайн-участии политика в саммите БРИКС.