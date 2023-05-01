Sunday Times: власти ЮАР настаивают на онлайн-участии Путина в саммите БРИКС

Южноафриканское руководство настаивает на том, чтобы президент России Владимир Путин участвовал в саммите БРИКС в онлайн-формате. Такими сведениями поделились корреспонденты Sunday Times.
Ранее непризнанный в Москве Гаагский суд выдал ордер на «арест» лидера российского государства. По мнению авторов издания, это ставит палки в колеса возможного визита Путина в ЮАР. В связи с этим власти республики настаивают на онлайн-участии политика в саммите БРИКС.
«Единственный вариант, который у нас есть, — это подключиться через Teams или Zoom из Москвы», — сказал источник.
Ранее Владимир Путин заявил об отказе Москвы следовать правилам западного мира. Об этом писал телеканал «360».