Кадры с места подрыва ж/д в Брянской области опубликовали в Сети

На территории Брянской области произошел взрыв на железнодорожных путях. В Сети появилось видео с места происшествия. Его публикует РИА Новости.
Взрывное устройство было спрятано на 136-м километре ж/д путей Брянск — Унеча. По данным РЖД, семь вагонов грузового поезда и локомотив сошли с рельсов, а некоторые из них охватил огонь.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, движение по железной дороге приостановлено. Власти предупредили о возможных задержках пассажирских поездов.