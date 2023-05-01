Сервер Minecraft не выдержал 12 тысяч участников цифровой демонстрации у памятника Жириновскому

Компьютерная игра в жанре песочницы Minecraft стала местом празднования 1 Мая. По такому случаю у цифрового памятника ныне покойному основателю и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому собрались тысячи пользователей.
Посмотреть на составленный из кубов монумент на тематический сервер пришли около 12 тысяч игроков со всего мира. Из-за наплыва пользователей сервер не выдержал и рухнул, передает РИА Новости.
Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Политик скончался в возрасте 75 лет. Прощание с ним прошло 8 апреля. Траурную церемонию посетили многие политические деятели, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.