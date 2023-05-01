ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии после подрыва ЛЭП в Ленинградской области

По словам Дроденко, все произошло на территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе около полуночи. В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили на еще одной опоре неизвестный предмет. Позже его сняли и разминировали. Случившееся не повлияло на электроснабжение. Пострадавших нет.