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Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пяти россиянам

Общество
Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пяти россиянам

Пятеро россиян удостоились почетного звания «Герой Труда Российской Федерации» по указу президента страны Владимира Путина.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что награду получили генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев и педагог гимназии №1 Волоколамска Татьяна Бабурова.

Также обладателями звания Герой Труда стали гендиректор «Федерального центра двойных технологий "Союз"» Юрий Милехин, гендиректор «Бийской льняной компании» Лев Каленов и горнорабочий рудника «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» Эдуард Щербин.

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