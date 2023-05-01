Экс-президент Молдавии Воронин опроверг слухи о запрете на въезд Путина в республику

Парламент Молдавии не принимал документы, которые якобы «запрещают» въезд в страну российскому лидеру Владимиру Путину. Такое заявление сделал бывший президент республики Владимир Воронин.
Напомним, что слухи об «утверждении» списка нежелательных гостей распустил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. По словам политика, документ сделает невозможным посещение страны политиками из РФ.
Впрочем, Воронин опроверг озвученную информацию. В интервью РИА Новости он сообщил, что нет ни единого доказательства существования такого списка.