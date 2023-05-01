В Нидерландах арестовали пьяного водителя с украинскими «правами» на имя Бориса Джонсона

Пьяного водителя с поддельными украинскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона задержали в Нидерландах, сообщает телеканал Oogtv.
Инцидент произошел в городе Гронинген. Стражи порядка остановили автомобиль для обычной проверки и увидели, что управляющий им мужчина находится в состоянии опьянения.
При обыске они нашли у него фальшивые права, якобы выданные на Украине на имя бывшего британского лидера. В документе имелась фотография Джонсона, а также его настоящие данные. Срок действия удостоверения истекал в 3000 году. Нарушителя оштрафовали.