Украинка раскрыла жесткую правду о жизни в Одессе

Живущая в Одессе украинка объяснила, как именно изменилась жизнь в городе и почему там ухудшилось экономическое положение.
По ее словам, сейчас в городе стало спокойнее, а перебои с электроэнергией возникают только локально. Также налажена работа интернета, а комендантский час длится с полуночи до 05:00 часов.
При этом охвативший Украину экономический кризис сказывается на жизни горожан. В регионе фиксируются высокие цены на продукты. В магазинах продается только речная рыба, так как местные жители не горят желанием рыбачить в заминированной акватории.
В городе внимательно отслеживаются «антиукраинские» позиции жителей. Настроение также портят военные патрули. Они выдают повестки всем подряд, а иногда просто похищают потенциальных призывников, пишет mk.ru.