Антироссийские провокации США могут встретить жесткий отпор. Таким мнением поделился политолог Яков Кедми в эфире «Соловьев Live».
Россия может надавить на мозоли Вашингтона в дипломатической и журналистской деятельности, считает эксперт. Он также предложил затруднить работу ООН, призвав ее включиться в возобновление нормальной работы Организации.
«Я уверен, что можно найти десятки мозолей, на которые можно наступить американцам в их дипломатической деятельности на территории России», — утверждает Кедми.
Ранее телеканал «360» сообщил, что председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо обвинил США в разжигании конфликта на Украине.