UnHerd: борьба США за первенство в Азии обернется для Европы неприятными последствиями

По словам обозревателей, украинский кризис и ситуация вокруг Тайваня высасывают из Белого дома все соки. Борьба США за первенство в Азии грозит Европейскому союзу проблемами, считают журналисты. Речь идет об угрозе безопасности ЕС. Так в Европе забили тревогу из-за стремления Вашингтона усилить влияние в азиатском регионе.