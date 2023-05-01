UnHerd: борьба США за первенство в Азии обернется для Европы неприятными последствиями

Аналитики британского новостного и публицистического веб-сайта UnHerd рассказали о внешнеполитическом курсе официального Вашингтона и его неприятных последствиях для ЕС.
По словам обозревателей, украинский кризис и ситуация вокруг Тайваня высасывают из Белого дома все соки. Борьба США за первенство в Азии грозит Европейскому союзу проблемами, считают журналисты. Речь идет об угрозе безопасности ЕС. Так в Европе забили тревогу из-за стремления Вашингтона усилить влияние в азиатском регионе.
«Учитывая, насколько сложно США выполнять обязательства старшего союзника на двух театрах военных действий одновременно, было бы разумнее предвидеть грядущий шок и заключить опробованную в истории форму сотрудничества», — сказано в статье.
Ранее телеканал «360» писал, что нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден недооценил значимость сближения официальной Москвы с Пекином и совершил стратегическую ошибку. Такой оценкой ситуации поделился бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.