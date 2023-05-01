«Рискованный шаг». Турецкая оппозиция грозится объявить войну Эрдогану после выборов

С этими избирателями не работают турецкие социологи, и в предвыборных опросах их мнение не представлено, но в одной только Германии проживает около 2,8 миллиона турок – большинство из них поддерживает Эрдогана и готово за него голосовать, сообщало Deutsche Welle✱✱ (СМИ признано иноагентом в РФ). Во время референдума 2017 года по изменениям в конституцию почти 63% турок в ФРГ проголосовали за предложение Эрдогана, а в самой Турции его реформу поддержал 51% избирателей.