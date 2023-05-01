«Рискованный шаг». Турецкая оппозиция грозится объявить войну Эрдогану после выборов

За две недели до выборов в Турции борьба между главными кандидатами в президенты – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Кемалем Кылычдароглу – достигла апогея. За последнего готовы проголосовать 51,4%, за Эрдогана – 40,9%, если верить результатам опросов Motto и Bulgu Research.
Объединивший вокруг себя самую разношерстную оппозицию Кылычдароглу завоевывает избирателя риторикой: обещает возобновить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз и «объявить войну банде Эрдогана» в случае победы – так он намекает турецким элитам, поддерживающим нынешнего президента, на «реванш», предупреждает колумнист газеты Sabah Бурханеттин Дуран.
«Те, кто представляет себе антидемократические сценарии после выборов, выступают против Турции. Так угрожать гражданскому обществу – слишком рискованный шаг. Кылычдароглу, например, намекнул на реванш против организаций, близких Эрдогану, в случае своей победы и использовал фразу "доблестная война – это праздник"», – отмечает Дуран.
Не словом, а делом
Преимуществом Эрдогана на этих выборах стала фора в виде текущего президентского срока: за неделю он успел «восстать» после болезни, давшей о себе знать в прямом эфире, открыть первую в стране атомную электростанцию вместе с Владимиром Путиным, сообщить о найденном в Турции нефтяном месторождении и об убийстве турецкой разведкой четвертого лидера «ИГ»✱* (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абу Хусейна аль-Курейши.
Эрдоган удерживает электорат с помощью экономических и внешнеполитических успехов. Он также рассчитывает на поддержку зарубежной турецкой диаспоры, давшей ему на выборах 2018 года почти миллион голосов – агитплакаты с его лицом уже висят в Германии, возмущая лидеров проамериканской партии «Зеленые», считающих Эрдогана «диктатором».
«Кто позволяет такое?!» – вопрошает лидер «Зеленых» Фолькер Бек.
Несмотря на пессимистичные для Эрдогана результаты опросов (ему прочат проигрыш 6 из 10 социологических служб), турецкая диаспора заграницей действительно может обеспечить действующему президенту победу.
С этими избирателями не работают турецкие социологи, и в предвыборных опросах их мнение не представлено, но в одной только Германии проживает около 2,8 миллиона турок – большинство из них поддерживает Эрдогана и готово за него голосовать, сообщало Deutsche Welle✱✱ (СМИ признано иноагентом в РФ). Во время референдума 2017 года по изменениям в конституцию почти 63% турок в ФРГ проголосовали за предложение Эрдогана, а в самой Турции его реформу поддержал 51% избирателей.
«Выходцы из турецких семей в Германии в основном голосуют за Эрдогана. Это реальность», – говорит Юнус Улусой из Центра турецких исследований и интеграции в Университете Дуйсбурга-Эссена.
«Помиримся с Сирией»
Кылычдароглу вовсю использует популизм: помимо вступления в ЕС, он требует снизить зависимость Турции от импортного газа (в том числе российского), не предлагая альтернативы, планирует запретить иностранцам покупку недвижимости в Турции, пока не будет снижена цена на аренду жилья для граждан, а также обещает «помириться с Сирией».
«Если мы выиграем выборы, менее чем через два года, мы помиримся с Сирией и восстановим наши отношения, как прежде», – заявил Кылычдароглу.
Восстановить отношения с Сирией Эрдоган тоже пытался. Это не так просто: сирийские власти требуют вывода турецких войск с территории страны – на это «эрдогановская» Анкара не соглашается, и не факт, что пойдет на такие уступки и любое другое турецкое правительство.
Поддержка Кылычдароглу зиждется на том, что он – единый кандидат от самой разной оппозиции. Пока он олицетворяет собой борьбу с «засидевшимся» Эрдоганом, но не исключено, что среди оппозиционных партий после его победы начнется «грызня». Характерно, что Кылычдароглу поддерживают мэры крупнейших городов – Измира, Стамбула и Анкары.
Пока оба кандидата в президенты собирают массовые многотысячные митинги, демонстрируя народную поддержку. Однако, в отличие от оппозиции, сторонники Эрдогана очень уверены в его победе, даже если голосование затянется на второй тур, отмечает журналист и специалист по Турции Яшар Ниязбаев.
«Опросы не дают ясную картину. Есть такое выражение в Турции, что 24 часа для турецкой политики – это очень много. Никто не ожидал, например, что Эрдогану станет плохо в прямом эфире. На его избирателя это может повлиять положительно: мол, лидер работает в поте лица и не покладая рук, Эрдоган всегда на передовой. Но и оппозиция очень сильно перетягивает одеяло на себя», – отметил Ниязбаев в Telegram-канале «Повестка дня Турции».
Пока исход выборов 14 мая явно не предрешен. У кандидатов еще есть время, чтобы побороться за народные голоса, а вот поддержкой тяжеловесных элит оба заручились.
Ранее сообщалось, что Эрдоган обсудил с Путиным ряд предложений по зерновой сделке. Подробнее – в нашей статье.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
- ✱✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами