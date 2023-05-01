Эксперт Богданов: одна ошибка Байдена поставила под удар всю финансовую систему США

В США рискует обанкротиться уже третий по счету банк, что ставит под угрозу всю финансовую систему страны. Так, после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank на грани разорения оказался First Republic, чьи акции с начала 2023 году упали на 97%. Сейчас кредитно-финансовой организации активно ищут покупателя, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) полагает, что положение Первого республиканского банка сильно ухудшилось: на его спасение «через частный сектор» больше нет времени. Для участия в торгах регулятор пригласил JPMorgan Chase, Bank of America и PNC Financial Services Group. Издание «Прайм» утверждает, что First Republic будет продан JP Morgan.
Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов обратил внимание, что ситуация с региональным банком разворачивается по тому же сценарию, что и с Silicon Valley Bank и Signature Bank. Организация также имела большое число незастрахованных вкладов, поэтому в начале года столкнулась с массовым оттоком средств — тогда с депозитов сняли более 100 миллиардов долларов.
«First Republic — еще одна жертва катания на аттракционе невиданной щедрости, который запустил [президент США Джо] Байден и от которого у финансовой системы США до тошноты кружится голова. Череда банкротств банков напрямую вызвана резким повышением ставок. Так Федеральная резервная система ведет борьбу с “байденфляцией” — галопирующей инфляцией эпохи развитого байденизма», — рассуждает Богданов.
К концу 2021 года инфляция в США составила более 10% годовых, достигнув 40-летнего максимума. После этого ФРС начала «агрессивно» повышать процентные ставки, что привело к обрушению стоимости, казалось бы, «сверхнадежных» государственных облигаций. Это вызвало ощутимое несоответствие между активами и депозитами, в результате чего американцы стали забирать деньги с вкладов.
«Каждый пятый американец, отвечая на вопрос, что он сделает с $10 тыс., если они у него будут, обещает просто положить их под матрас. Мол, целее будут во всем этом “пожаре”», — говорится в публикации в Telegram.
Помимо этого, вот уже два квартала подряд наблюдается снижение американского ВВП: уровень реальной заработной платы граждан США ниже на 10 долларов в неделю, чем было в самом начале правления Байдена. Причем, как обратил внимание Богданов, продолжает дорожать «абсолютно все»: от цен на авиабилеты до аренды автомобилей.
«“Чрезвычайщина” популистских решений и довела до нынешнего положения дел. <…> Ни [губернатор Флориды] Рон Десантис, ни [экс-президент США] Дональд Трамп, ни Роберт Кеннеди, ни Китай, ни Россия не являются основными конкурентами главы Белого дома в его битве за следующие четыре года в Овальном кабинете. Главного соперника Джо Байдена на выборах-2024 зовут Джо Байден», — резюмировал эксперт.
Ранее журналисты 19FortyFive перечислили пять просчетов Байдена, которые могут поставить крест на его карьере главы Белого дома. Подробнее — читайте в нашей статье.