Эксперт Богданов: одна ошибка Байдена поставила под удар всю финансовую систему США

В США рискует обанкротиться уже третий по счету банк, что ставит под угрозу всю финансовую систему страны. Так, после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank на грани разорения оказался First Republic, чьи акции с начала 2023 году упали на 97%. Сейчас кредитно-финансовой организации активно ищут покупателя, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.