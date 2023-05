Эксперт Богданов: одна ошибка Байдена поставила под удар всю финансовую систему США

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) полагает, что положение Первого республиканского банка сильно ухудшилось: на его спасение «через частный сектор» больше нет времени. Для участия в торгах регулятор пригласил JPMorgan Chase, Bank of America и PNC Financial Services Group. Издание «Прайм» утверждает, что First Republic будет продан JP Morgan.