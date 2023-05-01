Ряд западных стран более не могут поставлять украинской армии вооружение и снаряды. К такому выводу пришел военный специалист Андрей Кошкин.
Полковник запаса в ходе общения с журналистами «Ленты.ру» отметил, что способности киевского режима дальше сражаться с ВС РФ вызывают ряд вопросов. В настоящий момент армия Украины использует лишь то оружие, которое она получает от своих западных кураторов. Вот только эти ресурсы подходят к концу.
«Значительная часть европейских государств сегодня утверждает, что уже разгрузила все склады и поставляет боеприпасы из своих вооруженных сил», — сказал Кошкин.
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала мировое сообщество не отказываться от переговоров по Украине. Об этом пишет телеканал «360».