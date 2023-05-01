Полковник запаса Кошкин: Запад сомневается в своих способностях снабжать Киев оружием

Полковник запаса в ходе общения с журналистами «Ленты.ру» отметил, что способности киевского режима дальше сражаться с ВС РФ вызывают ряд вопросов. В настоящий момент армия Украины использует лишь то оружие, которое она получает от своих западных кураторов. Вот только эти ресурсы подходят к концу.