Рогов: удары ВКС РФ в Павлограде сорвали планы ВСУ по наступлению в Запорожской области

Активность трех бригад ВСУ была парализована в результате удара российской авиации по военным объектам в Павлограде, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В комментарии ТАСС он уточнил, что речь о подразделениях, которые Киев планировал задействовать при наступлении в Запорожской области. Их переброска в регион завершилась 30 апреля, но поставки боеприпасов и топлива сорваны.
«С учетом того, что 46-я бригада ВСУ доукомплектовывалась в Павлограде, и там были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов, сейчас, скорее всего, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий», — рассказал Рогов.
Собеседник журналистов предположил, что украинским националистам понадобится не менее двух дней на нормализацию логистики в зависимости от масштабов повреждений.