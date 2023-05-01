Байден и глава Филиппин Маркос намерены обсудить детали двустороннего военного сотрудничества

Американский президент Джо Байден планирует обсудить с главой Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим двустороннее военное сотрудничество. Об этом сообщил неназванный представитель администрации Белого дома.
Спикер пояснил, что встреча двух политиков станет первым контактом высокого уровня за прошедшие десятилетия. Причиной к этому стала активность КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, добавил чиновник.
«В этом контексте мы предприняли значимые шаги в плане двустороннего взаимодействия, возобновляем протоколы и механизмы… укрепляем и развиваем альянсы», — сказал он.
Ранее Джо Байден высмеял увольнение известного телеведущего Такера Карлсона с канала Fox News. Подробности передает «360».