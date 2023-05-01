Fighterbomber: ночные удары ВКС РФ по объектам на Украине позволяют нивелировать угрозу от ПВО

Боевая авиация ВКС РФ наносит удары по военным объектам на Украине в ночное время, чтобы нивелировать угрозу от систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, пишет Fighterbomber.
Отмечается, что ночные удары исключают визуальное обнаружение бомбардировщиков истребителями. Кроме того, украинские зенитчики в таких условиях практически лишены возможности использовать оптические каналы наведения систем ПВО.
Подчеркивается, что перед российскими ВКС остается задача выбора правильной тактики для нанесения ударов. Чаще всего боевая авиация поражает места дислокации живой силы и техники противника, а также склады вооружений.