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Певец Юлиан высказался об уникальном таланте покойного Вячеслава Зайцева

Общество
Певец Юлиан высказался об уникальном таланте покойного Вячеслава Зайцева

Эстрадный певец Юлиан заявил об уникальном таланте покойного модельера Вячеслава Зайцева. По его мнению, именно кутюрье ввел понятие моды в СССР и в России.

Юлиан вспомнил, что познакомился с Зайцевым в начале 1990-х годов. Артист признался, что они с модельером создавали невероятные концертные костюмы.

«Все мои концертные костюмы были как из сказки. Я уже тогда понял, что это великий человек, великий модельер. Равных ему в принципе нет», — цитирует исполнителя «360».

Сотрудничество вокалиста и дизайнера продлилось до 2000-х годов. Все наряды, включая пиджаки и брюки, артисту создавал исключительно художник-модельер.

Напомним, Зайцев скончался 30 апреля. Причиной смерти стало кровотечение в желудке.

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