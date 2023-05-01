Певец Юлиан высказался об уникальном таланте покойного Вячеслава Зайцева

Эстрадный певец Юлиан заявил об уникальном таланте покойного модельера Вячеслава Зайцева. По его мнению, именно кутюрье ввел понятие моды в СССР и в России.
Юлиан вспомнил, что познакомился с Зайцевым в начале 1990-х годов. Артист признался, что они с модельером создавали невероятные концертные костюмы.
«Все мои концертные костюмы были как из сказки. Я уже тогда понял, что это великий человек, великий модельер. Равных ему в принципе нет», — цитирует исполнителя «360».
Сотрудничество вокалиста и дизайнера продлилось до 2000-х годов. Все наряды, включая пиджаки и брюки, артисту создавал исключительно художник-модельер.
Напомним, Зайцев скончался 30 апреля. Причиной смерти стало кровотечение в желудке.