CNN: Трамп и Байден лишили европейцев доверия к США

Однако после прихода Джо Байдена на этот пост Вашингтон не сильно изменил свои действия на международной арене. Как рассказал один из европейских дипломатов, в Евросоюзе царит сомнение в том, что на американское руководство можно рассчитывать. По словам Макги, политики обнулили доверие европейцев к США.