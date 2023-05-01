CNN: Трамп и Байден лишили европейцев доверия к США

Европейские лидеры утратили доверие к руководству Белого дома. Репутация Соединенных Штатов висит на волоске из-за двух глав государства, отметил журналист Люк Макги в статье для CNN.
Автор издания напомнил, что многих руководителей из ЕС не устраивал политический курс Дональда Трампа, когда он занимал должность американского лидера. В частности, они не принимали его идею, что Соединенные Штаты превыше всего.
Однако после прихода Джо Байдена на этот пост Вашингтон не сильно изменил свои действия на международной арене. Как рассказал один из европейских дипломатов, в Евросоюзе царит сомнение в том, что на американское руководство можно рассчитывать. По словам Макги, политики обнулили доверие европейцев к США.
«Мы просто не можем себе позволить слишком сильно полагаться на союзника, если у нас нет веры в то, что он сохранит стабильность», — говорится в статье.
Ранее глава американского государства Джо Байден признался, что считает себя мужчиной «в самом расцвете сил». Слова политика обнародовал телеканал «360».