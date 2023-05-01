Экс-разведчик США Риттер: вердикт Херша по «Севпотокам» стал «неудобной правдой» для Запада

Расследование известного журналиста Сеймура Херша по теракту на российских газопроводах «Северные потоки» обнажило «неудобную правду» для Запада. По этой причине результаты следствия игнорируются, заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер.
Независимый военный эксперт посетил Новосибирск и представил свою книгу о ядерной безопасности «Гонка разоружения». В ходе презентации он успел пообщаться с журналистами.
«Херш мой хороший друг, я знаю его 25 лет. Я доверяю всему, что он пишет. Это неудобная правда, поэтому это игнорируется», — пояснил Риттер.
«Северные потоки» были подорваны в ночь на 26 сентября прошлого года. Позже Сеймур Херш провел независимое расследование, по итогам которого обвинил США и Норвегию в содеянном, сообщает «360».