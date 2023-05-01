Миссия наблюдателей ШОС назвала референдум в Узбекистане открытым и демократичным

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин прокомментировал позицию ШОС по отношению к конституционному референдуму, прошедшему 30 апреля в Узбекистане.
По его словам, международная организация, основанная президентами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, назвала соответствующий референдум открытым и демократичным. Об этом Мин заявил 1 мая на брифинге.
«Мы не увидели нарушений норм законодательства», — подчеркнул генсекретарь ШОС.
Напомним, что проект закона о конституции Узбекистана в новой редакции на референдуме поддержали 90,21 % избирателей. Об этом рассказал председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.